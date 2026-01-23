Anzeige
Start-Ups an der Hilde
Start-Ups an der Hilde

Sie lernen wirklich fürs Leben, die Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 10 an der Hildegardisschule. Im Fach "JuFi" gründen sie Jungfirmen und übernehmen alle Bereiche. Planung, Beschaffung, Produktion und natürlich auch das richtige Marketing.

Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 13:18

Beispielsweise für die Firma "Woodynique". Im Angebot sind selbstgeschnitzte Holz-Deko-Artikel - Herz, Kleeblatt oder Wunschbuchstaben. Jonas Röttgers hat unter anderem dafür die richtige Plattform geschaffen.

Plattform
Zu finden im Netz unter jufionline.de

Mitschnitt aus der Sendung I
Mitschnitt aus der Sendung II
