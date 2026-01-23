Start-Ups an der Hilde
Sie lernen wirklich fürs Leben, die Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 10 an der Hildegardisschule. Im Fach "JuFi" gründen sie Jungfirmen und übernehmen alle Bereiche. Planung, Beschaffung, Produktion und natürlich auch das richtige Marketing.
Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 13:18
Beispielsweise für die Firma "Woodynique". Im Angebot sind selbstgeschnitzte Holz-Deko-Artikel - Herz, Kleeblatt oder Wunschbuchstaben. Jonas Röttgers hat unter anderem dafür die richtige Plattform geschaffen.
Zu finden im Netz unter jufionline.de
