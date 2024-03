"Es sind dicke Bretter zu bohren"

Seit einem Jahr ist er im Amt und es lasten große Erwartungen auf ihm: Joachim Stamp, Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Seine Aufgabe ist es, unter anderem, Abkommen mit Ländern zu verabreden, aus denen Menschen in Deutschland Asyl suchen, die aber in den allermeisten Fällen keinen Anspruch auf Asyl haben. Andererseits soll er auch die reguläre Migration voranbringen. Deutschland braucht Arbeits- und Fachkräfte und die sollen unter anderem aus dem Ausland kommen. Die Mission ist ein wichtiger Baustein für die Bundesregierung. Viele kennen Joachim Stamp noch als ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Familien- und Flüchtlingsminister in NRW. José Narciandi aus unserem Landtagsstudio hat mit ihm ein ausführliches Interview geführt.