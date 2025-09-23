Navigation

Stefan Raab lässt die Muskeln spielen

Veröffentlicht: Dienstag, 23.09.2025 15:30

Die wenigsten Menschen denken bei Horst Lichter an das Thema Bodybuilding. Aber der Moderator hat in seiner Jugend seinen Körper gestählt. Jetzt ist er ein Gast einer Themen-Show von Stefan Raab.

Stefan Raab
© Jens Büttner/dpa

Fernsehen

Köln (dpa) - Bei der ersten abendfüllenden «Stefan Raab Show» will der Entertainer die Muskeln spielen lassen. Alles dreht sich am Mittwoch (24. September) ab 20.15 Uhr auf RTL um das «Trendthema Bodybuilding». 

Raab hat eine Reihe von körpergestählten Gästen in sein Studio eingeladen. Erwartet werden unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, Europameisterin im Bodybuilding. Zu ihnen gesellt sich «Bares für Wahres»-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls aktiver Bodybuilder war. Und es kommen noch mehr Größen dieses Sports: «Das wird ganz stark!»

RTL kündigt darüber hinaus «unterhaltsame Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen» an. Raab hatte in der vergangenen Woche mit fünf viertelstündigen Shows zur besten Sendezeit einen Vorgeschmack auf sein neues Format gegeben. Die Sendung ist vorab auf RTL+ zu streamen.

© dpa-infocom, dpa:250923-930-75174/1

Weitere Meldungen

RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow

Kino & TV Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen.

Laura Dahlmeier

Studie: Mehrheit der Jugendlichen scheitert am Handyverzicht

Panorama Viele Jugendliche wünschen sich eigentlich weniger Zeit am Handy. Doch der tatsächliche Umgang ist nur sehr schwer zu reduzieren. Das zeigt eine Befragung.

Symbolbild - Smartphone-Nutzung bei Kindern

Netflix-Doku über Gangster-Rapper Haftbefehl

Kino & TV Haftbefehl gehört zu den Stars der deutschen Rapszene. Eine Doku zeichnet bald seine Karriere nach und lässt viele Wegbegleiter zu Wort kommen.

Rapper Aykut Anhan - alias Haftbefehl
skyline