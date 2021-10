Steigende Energiepreise - Merkel will mehr «Markt»

Es ist das Topthema beim EU-Gipfel in Brüssel. Seit Monaten schnellen die Preise - besonders für Gas - in die Höhe. Was dagegen tun? Kanzlerin Angela Merkel spricht sich für marktwirtschaftliche Lösungen aus.

