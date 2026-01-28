Steinmeier bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am 6. Februar zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’ Ampezzo nach Italien und wird dort am Freitagabend kommender Woche der Eröffnungsfeier der XXV. Winterspiele beiwohnen. Dies teilte das Bundespräsidialamt mit.

Zudem besucht der 70-Jährige am Samstag das olympische Dorf und wird sich das Eishockeyspiel der Frauen zwischen Deutschland und Japan anschauen. Am Sonntag stehen Besuche der Wettkämpfe im Ski alpin der Damen und dem Biathlon auf dem Programm, ehe Steinmeier am Abend nach Berlin zurückfliegt.