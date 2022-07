Auf die neue Schulministerin kommt viel Arbeit zu. Wie bereitet sich das Land auf die bevorstehende Coronawelle in den Klassenräumen vor? Welche Maßnahmen zu einer besseren Digitalisierung hat die Regierung in Planung? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die Dorothee Feller (CDU) gestellt bekommen wird. Wir haben die Politikerin vor dem Start des neuen Schuljahres 2022/23 zum Interview eingeladen und stellen ihr dabei eure Fragen, die ihr uns im unten stehenden Formular zulassen könnt. Das komplette Gespräch hört ihr in eurem Lokalradio am 5. August um 18 Uhr oder aber zum selben Zeitpunkt auch hier an dieser Stelle.