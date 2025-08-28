Sterne des Sports 2025

Dabei haben dieses Jahr neun Vereine aus Hagen und Umgebung, ihre Projekte eingereicht und am Donnerstag Abend wurden die Sieger feierlich bekannt gegeben. Arthur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank, freut sich immer wieder diesen Wettbewerb begleiten zu dürfen und auch dieses Jahr, wo nochmal mehr Bewerber dabei waren als im Vorjahr, waren wieder spannende Projekte dabei:

Die Projekte reichen von nachhaltiger Modernisierung von Trainingsgeländen über Schulsport Projekte, bis hin zu Inklusionsmannschaften. Normaler Weise nehmen drei Sieger an diesem Abend einen bronzenen Stern und ein Preisgeld von 1000 bis 1500 Euro mit Nachhause, doch dieses Jahr waren die Vereine so nah beieinander, das es bei dem dritten Platz zu einer Punktgleichheit kam. Diesen belegten dieses Jahr der Phoenix Hagen und der TSV Hagen 1864. Auf dem zweiten Platz bekam Concordia Hagen für ihre Inklusionsmannschaft im Fußball ein Preisgeld von 1250€. Dominik Hillebrandt, Trainer der Inklusionsmannschaft findet aber, das es etwas wichtigeres gibt als die Auszeichnung selber:

Den ersten Platz belegt der Mendener Sportsverein "Sportsfreunde Hüingsen" mit ihrem Bauprojekt eines barrierefreien und inklusiven Spielplatzes. Damit gewannen sie den "großen Stern des Sports" zusammen mit einem Preisgeld von 1500€ für die Vereinskasse, sowie das Ticket für den "silbernen Stern des Sports", welcher dann aus allen Siegern des Landes NRW bestimmt wird. Doch Andre Biermann, erster Vorsitzender des Vereins, ist jetzt schon mit dem Erfolg des Projekts wunschlos glücklich:

Doch auch die anderen Projekte gingen mit ihrer großartigen Arbeit nicht leer aus und erhielten alle 500€ für ihre Vereinskasse. Wir wünschen den Siegern jetzt viel Glück auf Landes- und vielleicht sogar auf Bundesebene für den "goldenen Stern des Sports" viel Glück, denn solche Projekte verdienen ihre Anerkennung und vor allem die Aufmerksamkeit.