Sternsinger in Dahl: Kleine Könige mit großen Botschaften
Am Samstag, 10. Januar 2026, ziehen wieder die Sternsinger durch Dahl! Verkleidet als Heilige Drei Könige bringen Kinder und Jugendliche den Segen fürs neue Jahr – und sammeln gleichzeitig Spenden für Kinder in Bangladesch, die statt Schule schon arbeiten müssen.
Veröffentlicht: Dienstag, 30.12.2025 13:27
Unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ setzen die Sternsinger in Deutschland ein starkes Zeichen gegen Kinderarbeit. Mit ihrer Unterstützung bekommen die Kinder vor Ort die Chance auf Bildung und eine bessere Zukunft.
Die kleinen Könige singen, schreiben den Segensspruch *C+M+B* über die Haustüren und bringen eine große Botschaft in jede Wohnung: Jedes Kind verdient eine Kindheit - und die Schule!
Die Gemeinde Dahl freut sich auf viele offene Türen, strahlende Kinderaugen – und natürlich jede Spende, die hilft, Bildung und Hoffnung zu schenken.