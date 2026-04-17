Sternwarte bekommt 40.000 Euro

Wer am Sonntag zum Kinderprogramm der Sternwarte Hagen geht, kann feststellen: Da ist einiges neu gemacht worden. Neue Beleuchtung, neues Dach, eine neue Außenwand und neue Bestuhlung. Die Stiftung der Sparkasse hat einen ordentlichen Batzen Geld an die Volksternwarte gespendet, damit die einige dringend nötige Arbeiten am Gebäude bezahlen kann.