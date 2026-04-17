Sternwarte bekommt 40.000 Euro
Wer am Sonntag zum Kinderprogramm der Sternwarte Hagen geht, kann feststellen: Da ist einiges neu gemacht worden. Neue Beleuchtung, neues Dach, eine neue Außenwand und neue Bestuhlung. Die Stiftung der Sparkasse hat einen ordentlichen Batzen Geld an die Volksternwarte gespendet, damit die einige dringend nötige Arbeiten am Gebäude bezahlen kann.
Veröffentlicht: Freitag, 17.04.2026 14:35
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Die Rede ist von 40 000 Euro - eine Spende in dieser Größenordnung ist für die Sparkassenstiftung keine Kleinigkeit. Thorsten Irmer von der Sparkasse Hagen:
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Die Volkssternwarte gibt es seit 1953. Aus kleinen Anfängen hat sie sich nur mit ehrenamtlicher Arbeit zu einem festen Bestandteil im kulturell-wissenschaftlichen Angebot der Stadt entwickelt.
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