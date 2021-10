Steve McQueen erhält Innovationspreis für «Small Axe»

Geschichtenerzähler

Berlin (dpa) - Der britische Regisseur Steve McQueen («12 Years a Slave») erhält beim Europäischen Filmpreis eine besondere Ehrung: Er bekommt für seine BBC-Serie «Small Axe» eine Auszeichnung für innovatives Geschichtenerzählen («Storytelling»).

Die fünf Filme sind von realen Ereignissen der 70er und 80er Jahre in der karibischen Gemeinschaft Großbritanniens inspiriert. Die Europäische Filmakademie würdigte das Epos als bahnbrechend. Es zeige dem Publikum einen Blickwinkel, den es so noch nicht gesehen habe. Es untersuche eindringlich, «wie systemischer Rassismus kontinuierlich Ungerechtigkeit schürt und der Kampf um Bürgerrechte nicht für alle in Europa gleich ist».

McQueen werde die Auszeichnung als Ehrengast bei der Preisverleihung am 11. Dezember in Berlin entgegennehmen, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. «Small Axe» ist bei Amazon Prime zu sehen.

