Steven Gätjen talkt künftig in der «NDR Talk Show»

Hamburg (dpa) - Moderator Steven Gätjen (52) wird künftig an der Seite von Bettina Tietjen Gastgeber der Fernsehsendung «NDR Talk Show» sein. Der Hamburger startet am 31. Januar 2025 in dieser neuen Rolle, teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. Er werde damit zum festen Partner von Tietjen, die zuvor mit wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren gearbeitet hatte. Am ersten gemeinsamen Freitagabend begrüßt das Duo dann neben anderen Jürgen von der Lippe, Désirée Nosbusch und die Pianistin Alice Sara Ott.

Gätjen freut sich auf «gemütlichen Schnack»

Gätjen liebe die Atmosphäre dieser Sendung, sagte er laut Mitteilung. «Bei der "NDR Talk Show" habe ich nicht das Gefühl, dass es ein Fernsehformat ist, sondern dass sich interessante Menschen zu einem gemütlichen Schnack bei jemandem zu Hause treffen. Es ist sehr heimelig, immer anregend und spannend.»

Tietjen freut sich nach viel Abwechslung nun auf die Konstanz eines festen Partners, der nicht nur sehr erfahren, sondern auch unglaublich sympathisch sei. Er werde die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Sturm erobern, sagte Tietjen. «Da bin ich mir sicher.» Gätjen arbeitet seit 25 Jahren als Fernsehmoderator, dabei ist er vor allem bei ProSieben aktiv. Er moderiert dort Shows («Joko & Klaas gegen ProSieben») und berichtete auch von vielen roten Teppichen, vor allem von den Oscar-Verleihungen.

Die «NDR Talk Show» gilt als eine der ältesten Talkshows im deutschen Fernsehen. Sie wird abwechselnd von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sowie Tietjen und nun eben Gätjen moderiert.