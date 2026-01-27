Stolperstein für Albert Koppel

Schüler der K2 haben vorher Spenden für den Stolperstein gesammelt und bei der Verlegung haben sie die Liste der Opfer vorgelesen. Zudem stellten sie die Biografie von Albert Koppel und seiner Familie vor. Ihre Botschaft, ob alt oder jung, ist das man sich erinnern und etwas gegen Hass und Diskriminierung tun sollte, sagt ein Schüler der K2: