Stolperstein für Albert Koppel
Heute wurden Flaggen landesweit auf Halbmast gehisst und es gab zahlreiche Trauerfeiern zum Gedenktag an die Opfer des Holocausts. Auch hier in Hagen wird der 106 Opfer aus unserer Stadt gedacht, die in den Konzentrationslagern ermordet worden sind.
Veröffentlicht: Dienstag, 27.01.2026 14:18
Albert Koppel, ein jüdischer Metzger aus Hohenlimburg, war eines der Opfer der Nationalsozialisten. Auf seinem ehemaligen Grundstück wird zu seinem Gedenken heute ein Stolperstein verlegt. Pablo Arias vom Hagener Geschichtsverein erzählt Koppels tragische Geschichte:
Schüler der K2 haben vorher Spenden für den Stolperstein gesammelt und bei der Verlegung haben sie die Liste der Opfer vorgelesen. Zudem stellten sie die Biografie von Albert Koppel und seiner Familie vor. Ihre Botschaft, ob alt oder jung, ist das man sich erinnern und etwas gegen Hass und Diskriminierung tun sollte, sagt ein Schüler der K2:
Mitgebrachte Blumen und Steine gaben den Anwesenden die Möglichkeit ihr Mitgefühl zu zeigen. Der Gedenktag dient auch als Mahnung an unsere heutige Gesellschaft. Auch Bezirksbürgermeister Michael Glod appelliert an die Menschen:
Für mehr Erinnerung und mehr Zusammenhalt sucht der Hagener Geschichtsverein auch noch mehr Helfer für weitere Stolpersteine in unserer Stadt. Unter anderem ist auch ein Stolperstein für Albert Koppels Bruder, Paul Koppel geplant. Um 18:30 wird den Opfern durch eine musikalische Vorlesung in der alten Synagoge Hohenlimburg gedacht.