Strafe für Sender Rai wegen Schleichwerbung mit Travolta

Rom (dpa) - Italiens öffentlich-rechtlicher Fernsehsender Rai muss wegen Schleichwerbung bei einem Auftritt von Hollywood-Star John Travolta 206.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Die nationale Medienaufsichtsbehörde begründete dies mit einem «gravierenden Verstoß» zur besten Sendezeit während des diesjährigen Schlagerfestivals von Sanremo.

Dabei waren die Turnschuhe des 70-Jährigen («Saturday Night Fever», «Grease», «Pulp Fiction») immer wieder sehr auffällig in Szene gesetzt worden.

Das Sanremo-Festival - benannt nach der gleichnamigen Stadt am Mittelmeer - gehört in Italien zu den größten Quotenbringern im Fernsehen. Immer wieder treten dabei auch prominente Stars aus dem Ausland auf. Travolta blieb vielen in diesem Jahr vor allem in Erinnerung, weil sich der Superstar der Disco-Ära der 70er am «Ententanz» versuchte.