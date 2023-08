«Strafgebühr» in der Notfallversorgung löst Kritik aus

Eltern gehen nicht nur mit schwerkranken Kindern zum Notarzt, sondern auch bei einem «Pickel am Po» - so zumindest der Vorwurf eines Ärztefunktionärs, der in solchen Fällen eine Gebühr erheben möchte. Doch es regt sich Widerstand.

© Sebastian Gollnow/dpa