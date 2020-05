Stranglers-Keyboarder Dave Greenfield gestorben

Coronavirus-Infektion

London (dpa) - Dave Greenfield, der Keyboarder und Songwriter der britischen Rockgruppe The Stranglers («Golden Brown»), ist tot. Wie die Band auf ihrer Website mitteilte, starb Greenfield am Sonntag im Alter von 71 Jahren.

Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt aufgrund von Herzproblemen sei bei dem Musiker eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. «Vergangene Nacht hat er den Kampf traurigerweise verloren», hieß es. Schlagzeuger Jet Black würdigte Greenfield als «einen lieben Freund» und «ein musikalisches Genie».

Greenfield war seit 45 Jahren Mitglied der Stranglers, die 1974 im englischen Surrey gegründet wurden, und war an allen Studioalben der Gruppe beteiligt. Neben dem größten Hit der Band, dem 1981 veröffentlichten «Golden Brown», in dem es um Heroin geht, war der Musiker auch am Songwriting für viele andere Songs der Band beteiligt, darunter «Always The Sun» (1986).

Für den Herbst hatten The Stranglers eine Abschiedstournee durch Großbritannien geplant. Ob die Konzerte trotzdem stattfinden, war zunächst nicht bekannt.