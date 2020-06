Straßen NRW wird zu Autobahn GmbH

Eine von sechs Außenstellen der Gesellschaft wird mit 60 Arbeitsplätzen in Hagen ansässig sein. Aufgaben gibt es genug: Das Westhofener Kreuz bekommt neue Brücken und die Verbindung zur A 46 wird dreispurig. Was schön klingt heißt aber erst mal lange Baustellen und viele Einschränkungen für Autofahrer. So ist z.B die Verbindung zum Kreuz Hagen nicht vor 2030 fertig werden.