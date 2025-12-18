Straßensanierung in Südwestfalen

In den letzten vier Jahren sind täglich tausende Lkw über die Umgehungsstraßen gerauscht und haben diese kaputt gemacht. Für das Sonderprogramm hat das Land 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit sollen in den nächsten zehn Jahren 124 Sanierungsprojekte realisiert werden.

Wichtig dabei: Das Programm wurde im Dialog mit der Region erarbeitet, die betroffenen Strecken in drei Prioritätsstufen eingeordnet.

Drei Hagener Straßen stehen mit auf der Liste: Die L807, also die Grundschötteler Straße mit Priorität 1, es folgen verschiedene Abschnitte der B54 und dann die L693 im Bereich Volmeabstieg/Hühnenpforte mit Priorität 3.