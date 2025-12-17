Strategiewechsel im Theater an der Volme

Seit der Corona-Pandemie gehen immer weniger Menschen ins Theater. Das betrifft nicht nur das Theater an der Volme, sondern ist Szenenübergreifend, so Dario Weberg. Um die Stühle im Theater an der Volme wieder zu füllen, wechselt es die Strategie.

Was genau das Publikum 2026 erwartet, hört ihr im Beitrag.