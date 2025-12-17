Strategiewechsel im Theater an der Volme

© Radio Hagen
© Radio Hagen
Anzeige
Seit der Corona-Pandemie gehen immer weniger Menschen ins Theater. Das betrifft nicht nur das Theater an der Volme, sondern ist Szenenübergreifend, so Dario Weberg. Um die Stühle im Theater an der Volme wieder zu füllen, wechselt es die Strategie.
Was genau das Publikum 2026 erwartet, hört ihr im Beitrag.
Anzeige
Das Theater an der Volme geht im Juli und August in die Sommerpause. Am Wasserschloss Werdringen wird Mitte Juni gespielt, jedoch eine Woche kürzer als in den letzten Jahren. Die Schloss-Spiele Hohenlimburg starten Ende August.
Den aktuellen Spielplan findet ihr hier.
Anzeige