«Stray»: Auf vier Pfoten durch eine untergegangene Welt

In «Stray» schlüpft man in die Rolle einer Katze - und springt wie man will von A nach B. Die verfallene und von Robotern bewohnte Welt des Abenteuerspiels hält jede Menge Rätsel bereit.

© Blue Twelve Studio/dpa-tmn