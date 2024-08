Streaming kompakt

Berlin (dpa) - Ein Junge, der durch die Zeit reist. Ein Junge, der Zeuge schrecklicher Jahre wird. Und ein Mädchen, das alle Widerstände überwindet: Was es diese Woche zu streamen gibt.

«Time Bandits» (AppleTV+)

Terry Gilliams Komödie «Time Bandits» gehörte zu den seltsamsten Kinderfilmen der 80er Jahre. Er handelt von einer Gruppe kleinwüchsiger Diebe, die durch die Zeit reisen und die Paläste von Mächtigen plündern. Jetzt hat AppleTV+ ein zeitgemäßes Remake im Programm. «Friends»-Star Lisa Kudrow steht im Mittelpunkt einer zehnteiligen Comedyserie. Ihre Räuberbande sucht durch Raum und Zeit nach Schätzen und findet faszinierende Welten in der fernen Vergangenheit. Dabei hängt viel vom elfjährigen Kevin (Kal-El Tuck) und seinem Geschichtswissen ab. Unterwegs werden die «Time Bandits» Zeugen der Erschaffung von Stonehenge, sehen das Trojanische Pferd im Einsatz, entkommen Urzeit-Sauriern, richten Chaos im Mittelalter an, erleben die Eiszeit, antike Zivilisationen und noch vieles mehr.

«Die Mafia mordet nur im Sommer» (Arte-Mediathek)

Palermo in den 1970er Jahren. Der zehnjährige Salvatore lebt mit seiner großen Schwester Angela, die nach der großen Liebe sucht, seiner Mutter Pia, die um eine Festanstellung als Lehrerin kämpft und seinem liebevollen, aber ängstlichen Vater Lorenzo zusammen. Als die hübsche Alice in seine Klasse kommt, verliebt sich Salvatore Hals über Kopf in sie. Aus Liebe zu einer Frau kann man sterben, heißt es in Palermo, was der Junge wörtlich nimmt. Sein Vater, der einen Mord der Mafia beobachtet hat, überlegt, ob er aussagen sollte. Luca Ribuolis Serie «Die Mafia mordet nur im Sommer» eröffnet aus der Perspektive eines kleinen Jungen den Blick auf ein grausiges Stück italienischer Geschichte: die von den Gewalttaten der Cosa Nostra geprägten 70er bis 90er Jahre in Palermo. Sie schildert anhand des Alltagslebens der Familie Giammarresi den Widerstand gegen die gnadenlose Korruption, die zu der Zeit in Palermo herrschte und die Schwierigkeit, sich nicht auf die Mafia und ihre Verlockungen einzulassen. Jetzt (seit 2. August) zu streamen in der Arte-Mediathek.

«Die junge Frau und das Meer» (Disney+)

Der Film «Die junge Frau und das Meer» (jetzt auf Disney+) zeigt Daisy Ridley in der Rolle einer talentierten Schwimmerin, die um 1900 als Tochter von Einwanderern in New York City geboren wurde. Durch die beständige Unterstützung ihrer älteren Schwester und ihrer engagierten Trainer überwand sie Widrigkeiten und den Widerstand einer patriarchalischen Gesellschaft, um sich im olympischen Schwimmteam zu behaupten und eine beeindruckende Leistung zu vollbringen: die 34 Kilometer lange Strecke von Frankreich nach England zu schwimmen.