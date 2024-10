Streaming kompakt

Berlin (dpa) - Eine Meisterdiebin, eine unmögliche Liebe, ein schräger Kommissar und mutige Frauen sorgen derzeit für Spannung.

«Nobody Wants This»

Als sich Joanne und Noah bei einem Abendessen kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie ist Single, er hat sich gerade getrennt. Ideale Voraussetzungen - oder? Noah ist Rabbi und sollte nach Meinung seiner Familie und seiner Gemeinde lieber ein jüdisches Mädchen aus gutem Hause heiraten. Und Joanne betreibt mit ihrer Schwester einen Podcast rund ums Thema Sex und kann mit Religion und Glauben so gar nichts anfangen. Viele Hindernisse also auf dem Weg zum Liebesglück. Doch wann wäre Liebe schon mal einfach gewesen?

«Nobody Wants This» lautet der vielsagende Titel der zehnteiligen Serie auf Netflix, eine amüsante Mischung aus Romanze und Komödie. Kristen Bell («The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window») spielt Joanne, Adam Brody («River Wild») spielt den «Hot Rabbi» Noah. In weiteren Rollen zu sehen sind Timothy Simons, Justin Lupe, Paul Ben-Victor und Tovah Feldshuh.

«Joan»

Joan Hannington sah nicht nur umwerfend aus und kleidete sich stets sehr elegant und exquisit. Sie war auch eine raffinierte Diebin. Ihre Beute: Juwelen. Einblicke in ihr Leben zwischen Glamour und Kriminalität gibt nun eine Serie auf Magenta TV, mit «Game of Thrones»-Star Sophie Turner in der Hautrolle. «Joan» erzählt, wie die junge Frau aus einer gewalttätigen Ehe ausbricht. Ohne Geld muss sie für sich und ihre kleine Tochter ein neues Leben beginnen. Der Beginn einer steilen Karriere in der Unterwelt, denn Joan entwickelt ungeahnte Fähigkeiten, die ihr zu Reichtum, Ruhm und Macht verhelfen.

«Brokenwood – Mord in Neuseeland»

Seit vielen Jahren wird in und um Brokenwood mit schöner Regelmäßigkeit gemordet. Zum Glück gibt es Mike Shepherd, der eine ganz besondere Fähigkeit besitzt: Der von Neill Rea gespielte Detective kann mit den Toten sprechen. In der ARD Mediathek ist nun der Beginn der siebten Staffel der Krimireihe zu sehen, die neben idyllischen Landschaftsaufnahmen aus Neuseeland auch Humor und romantische Momente bietet.

In «Das Bild des Grauens» wird ein Antiquitätensammler in einem Folter- und Henkerstuhl entdeckt - tot. Am 25. Oktober folgt ein weiterer 90-Minüter der Reihe, passend zu Halloween nennt er sich «Die drei Hexen». Im Dampfbad einer Schönheitsklinik wird die Leiche einer Frau entdeckt.

«Die letzten Frauen des Meeres»

Für die Haenyeo-Taucherinnen ist der Meeresgrund voller Schätze. Hier finden sie Meeresfrüchte, die sie regelmäßig ernten. Ohne Sauerstoffflaschen wagen sie sich vor der felsigen Küste unter Wasser. Apple TV+ widmet den Freitaucherinnen der südkoreanischen Insel Jeju nun eine Dokumentation. «Die letzten Frauen des Meeres» zeigt die Jahrhunderte alte Tradition, die die Frauen fortführen, auch wenn viele von ihnen schon weit über 60 oder gar 80 Jahre alt sind. Doch auch einige Jüngere haben das Tauchen für sich entdeckt und versuchen, das Brauchtum auch mit Hilfe der sozialen Medien lebendig zu halten. Schnell wird klar: Das Tauchen ist für die Haenyeo mehr als nur eine liebgewordene Tradition. Es ist auch eine starke Gemeinschaft mit tiefen Freundschaften, Rückhalt und viel Vergnügen.