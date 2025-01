Streaming kompakt

Berlin (dpa) - Diese Woche geht es um Genies und Versager.

«Gerry Star» (Prime Video)

Die deutsche Serie «Die Discounter» ließ Zuschauerinnen und Zuschauer staunen, was alles in einem Supermarkt los sein kann. Als Mockumentary kamen die Folgen daher, als Parodie auf reale Doku-Serien. Das Chaos bei «Feinkost Kolinski» begeisterte das Publikum. Nun sind die Produzenten mit einer neuen Serie am Start, ebenfalls bei Prime Video. Mit «Gerry Star - Der schlechteste Produzent aller Zeiten» geht es in die (Un)-Tiefen der Musikbranche. Sascha Nathan spielt Gerry, der sich für den Größten hält, als Musikproduzent und als Verführer. Der Durchbruch seiner Band Family Strike steht noch aus, aber in seinen Träumen sieht sich Gerry längst auf dem Gipfel des Ruhms, wäre da nur nicht diese lästige Realität. Das Ensemble ist prominent, mit dabei sind unter anderem Andrea Sawatzki, Robert Stadlober, Ben Becker, Caro Cult und Noah Tinwa.

«Love again» (RTL+)

Céline Dion ist berühmt für ihre Songs, voller Liebe und Sehnsucht. Kennt sie sich dann nicht auch bestens in Herzensangelegenheiten aus? Das glaubt zumindest der Journalist Rob. Seit einiger Zeit bekommt er immer wieder Textnachrichten. Sie stammen von einer Unbekannten, die diese offenbar an ihren Verlobten schreibt, der vor zwei Jahren gestorben ist. Rob ist von ihren Nachrichten berührt und möchte die Frau kennenlernen. Als er eines Tages Céline Dion interviewt, bittet er ausgerechnet die Pop-Ikone um Hilfe in dieser verzwickten Angelegenheit. «Love Again» nennt sich die romantische Komödie, die ein Remake des deutschen Films «SMS für dich» von Karoline Herfurth ist.

In der US-Version gibt Dion ihr Spielfilmdebüt. Bollywood-Star Priyanka Chopra spielt Mira und «Outlander»-Schwarm Sam Heughan ist als Rob zu sehen. Bei den Kritikern kam der Film 2023 allerdings nicht gut an: Zu flach, kitschig und viel zu oberflächlich. Das Publikum dagegen fand die Rom-Com recht gut. Wer sich selbst ein Urteil bilden will, kann «Love Again» bei RTL+ sehen.

«Prime Finder» (Apple TV+)

In der neuen Serie «Prime Finder» steht das junge Mathematik-Genie Edward Brooks (Leo Woodall) kurz vor einem großen Durchbruch. Wenn es dem Absolventen gelingt, ein Muster in Primzahlen zu finden, erlangt er den Zugang zu jedem Computer der Welt. Bald merkt er jedoch, dass jemand versucht, sein Vorhaben zu verhindern. Das führt ihn zu der NSA-Agentin Taylah Sanders (Quintessa Swindell). Sie hat den Auftrag, das Verhalten von Mathematikern zu beobachten und darüber zu berichten. Gemeinsam decken sie eine beunruhigende Verschwörung auf, in deren Mittelpunkt Edward steht. Jetzt auf Apple TV+.

«High Potential» (Disney+)

Kaitlin Olson («Lass es, Larry!») steht im Mittelpunkt der US-Serie «High Potential». Sie spielt eine alleinerziehende Mutter mit außergewöhnlichem kriminalistischem Talent. Ihre scharfsinnige und unorthodoxe Art, Verbrechen zu lösen, ergänzt sich gut mit dem überkorrekten und erfahrenen Detective Karadec (Daniel Sunjata). Die Serie wurde geschrieben von Drew Goddard («Der Marsianer – Rettet Mark Watney») und hat ein französisches Vorbild. Seit 23. Januar auf Disney+.