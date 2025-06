Streaming-Tipps der Woche

Berlin (dpa) - Aufgeregte Helikopter-Eltern in ihrem Element, eine geniale Marvel-Frau und Schräges aus dem Hotel gibt es diese Woche zu sehen.

«Andere Eltern» (ZDF)

Viele Lehrkräfte sind mit Freude bei der Sache. Kinder unterrichten und aufs Leben vorbereiten - ein Traumberuf. Wären da nicht... - die Eltern. Denn viele Mütter und Väter sind zutiefst überzeugt, dass nur sie allein wissen, was das Beste für ihr Kind ist. Die Lehrer? Ahnungslos, faul, unfähig und voller Vorurteile, wird in Elterngruppen gerne geschimpft. In diesem Klima spielt die Komödie «Andere Eltern - die 1. Klasse». Veronica Ferres spielt darin die Leiterin einer Grundschule, die dem Lehrermangel mit einer drastischen Maßnahme begegnet: Sie lässt die Eltern unterrichten. Endlich haben Mütter und Väter die Chance, ihren Helikopter-Wünschen freien lauf zu lassen.

Der Film entstand ohne Drehbuch und ließ dem Ensemble viele Freiheiten, darunter auch Jasin Challah, Johanna Gastdorf, Serkan Kaya und Nadja Becker. Zur Vorbereitung empfiehlt sich die Serie «Andere Eltern», auf der die Komödie basiert, ebenfalls zu sehen im Streamingportal des ZDF.

«Ironheart» (Disney+)

Das Marvel-Universum breitet sich weiter aus. Seit kurzem ist auf Disney+ die Serie «Ironheart» zu sehen. Sie spielt nach den Abenteuern des Sci-Fi-Actionfilms «Black Panther: Wakanda Forever», in dem heftig um das unglaublich machtvolle Metall Vibranium gekämpft wurde.

Die Serie erzählt nun die Geschichte von Riri, einer genialen Erfinderin, die in Anlehnung an «Ironman» einen technologisch einmaligen Kampfanzug entwickelt hat, der Superkräfte verleiht. Dominique Thorne spielt die Frau mit Superkräften, in weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Anthony Ramos, Lyric Ross und Manny Montana.

«Nighties» (ZDF)

Nachts wird in Hotels nicht nur geschlafen. Immer wieder ereignen sich auch höchst merkwürdige Dinge, von den ausgefallenen Wünschen mancher Gäste mal abgesehen. Einblicke in dieses illustre Nachtleben gibt die neue Comedy-Serie «Nighties» im ZDF. Im Mittelpunkt der acht Folgen steht der leicht schäbige «Prinzenhof» nahe dem Münchner Hauptbahnhof. Bettwanzen, ein verlorener Goldring und ein Hollywood-Star sorgen für Chaos. Und dann ist da noch der Oktoberfest-Abend, der komplett aus dem Ruder zu laufen droht.

Die junge Chefin Millie (Tamara Romera Ginés) versucht, den Katastrophen zu begegnen, unterstützt von der Security-Chefin Adriana (Stella Goritzki), dem Barkeeper Rafael (Ben Felipe), Küchenchefin Franca (Mariananda Schempp) und natürlich dem Concierge, gespielt von Adnan Maral.