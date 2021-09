Streamingplattform TVnow wird im November zu RTL+

Köln (dpa) - Die RTL-Streamingplattform TVnow wird ab 3. November zu RTL+ umbenannt. Der neue Name ist Teil eines groß angelegten neuen Markenauftritts der RTL-Senderfamilie, dessen Details das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte.

