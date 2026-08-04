Streethandball an der Karl-Ernst-Osthaus-Grundschule
Die erste Woche ihrer Ferien haben die OGS- Kinder der Karl-Ernst-Osthaus-Grundschule schon mal ganz gut mit Streethandball rumgekriegt.
Dabei ging es darum sportlich aktiv sein, Teamgeist zu entwickeln und Spaß zu haben.
Veröffentlicht: Dienstag, 04.08.2026 16:12
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Das Ganze fand im Rahmen des Ferienprogramms der Offenen Ganzstags-Schule (OGS) in Trägerschaft der Stadt Hagen statt und wurde von Post SV Hagen organisiert. Der traditionsreiche Sportverein ist schon seit Jahren Kooperationspartner im Kinder- und Jugendsport. Er unterstützt mit seinen bewegungsorientierten Bildungsangeboten Schulen und Offene Ganztagsschulen dabei, Freude am Sport zu wecken
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