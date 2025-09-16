Navigation

Streit um Israel: ESC könnte wichtigen Geldgeber verlieren

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 12:38

Der Gaza-Krieg wird für den angeblich unpolitischen ESC immer mehr zur Zerreißprobe: RTVE ist einer der fünf größten Geldgeber. Umso schwerer wiegt der Beschluss, den der spanische Sender verkündet.

ESC 2026 in Wien
© Hans Klaus Techt/APA/dpa

Nahost

Madrid (dpa) - Im Streit um die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest droht jetzt auch Spanien als einer der wichtigsten Geldgeber mit seiner Absage. Nach den Partnersendern in Irland und den Niederlanden hat nun der spanische Rundfunk RTVE angekündigt, dem ESC in Wien im Mai nächsten Jahres fernzubleiben, falls Israel nicht ausgeschlossen wird. Diese Entscheidung wurde auf einer Sitzung des Verwaltungsrates der öffentlichen Medienanstalt RTVE getroffen, wie der Sender mitteilte. Hintergrund ist der Krieg im Gazastreifen.

Spanien gehört zu den sogenannten Big Five, den fünf wichtigsten Geldgebern des Wettbewerbs. Seit Wochen wächst der Druck auf die Veranstalter des ESC. Vor Spanien hatten zuletzt Irland und die Niederlande mit einem Rückzug gedroht. Auch Slowenien hatte Anfang September klar durchblicken lassen, dass man bei einer Teilnahme Israels nicht dabei sein werde. Island erwägt ebenfalls diesen Schritt. Zudem gibt es auch in anderen ESC-Nationen erhitzte Debatten und Forderungen nach einem Ausschluss Israels.

Die linksgerichtete Regierung Spaniens zählt in Europa zu den schärfsten Kritikern des israelischen Militäreinsatzes in Gaza. Ministerpräsident Pedro Sánchez spricht von einem «Völkermord» an den Palästinensern. Obwohl RTVE in seinen Entscheidungen autonom ist, übt die Regierung in Madrid großen Einfluss auf den Sender aus.

Sánchez hatte bereits im Mai vergangenen Jahres den Ausschluss Israels vom ESC gefordert. Als Begründung nannte er das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen. Die Offensive habe sogar in der Nacht des ESC-Finales 2025 mit weiteren Bombardierungen angedauert, betonte er.

© dpa-infocom, dpa:250916-930-44442/2

Weitere Meldungen

Carpendale bewegt von Auftritt mit Jürgen Drews

Kino & TV Vor drei Jahren hatte Jürgen Drews seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Für Howard Carpendale gab er nun ein kurzes Comeback.

Die Zarrella-Show

Graf von Unheilig hatte nach Band-Ende jahrelang Alpträume

Künstlerbesuche Unheilig sind zurück - der Graf wagt das Comeback. Dabei hatte ihn die Bühne einst selbst im Schlaf nicht losgelassen.

Der Graf von Unheilig hatte Alpträume

Vor 60 Jahren: Wie ein Konzert der Rolling Stones eskalierte

Künstlerbesuche Es ist der 15. September 1965. Die Rolling Stones spielen ein legendäres Konzert in der Berliner Waldbühne. Dann gerät die Lage außer Kontrolle.

Rolling Stones in Berlin 1965
skyline