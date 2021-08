Strobl: Facebook muss bei Hetze im Netz Daten herausgeben

Den Verbreitern von Hass und Hetze im Netz auf die Spur zu kommen, ist oft gar nicht so leicht. Der baden-württembergische Innenminister Strobl will dazu Anbieter wie Facebook in die Pflicht nehmen.

