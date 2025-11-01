Navigation

Stromausfälle in besetzten ukrainischen Regionen

Veröffentlicht: Samstag, 01.11.2025 23:33

In von Russland besetzten Teilen der Ukraine flackern die Lichter. Drohnenangriffe führen zu Stromausfällen. Werden diese von Dauer sein?

Ukraine-Krieg - ukrainische Drohnen
© Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Krieg in der Ukraine

Luhansk/Melitopol (dpa) - In Teilen der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine ist es nach ukrainischen Drohnenangriffen zu Stromausfällen gekommen. «In der Luhansker Volksrepublik gibt es erneut Stromausfälle», meldeten örtliche Medien. In Luhansk selbst gebe es Schwankungen der Stromspannung. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge führten Drohneneinschläge in einem Umspannwerk von Altschewsk zu den Ausfällen. 

Zuvor war es im besetzten Teil des Gebiets Saporischschja ebenfalls zu Problemen mit der Stromversorgung gekommen. «In Verbindung mit der nächsten Attacke vonseiten der ukrainischen Armee auf Energieobjekte ist der nördliche Teil der Region ohne Elektroenergieversorgung», hatte der von Moskau eingesetzte Gouverneur des Gebiets, Jewgeni Balizki, bei Telegram mitgeteilt. Eine knappe Stunde später berichtete er jedoch bereits über eine vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Vor allem Russland greift dabei immer wieder ukrainische Energieanlagen an, wodurch in vielen Landesteilen Strom oft nur stundenweise verfügbar ist. Kiew wiederum attackiert regelmäßig hauptsächlich russische Erdölraffinerien, aber auch zunehmend Umspannwerke auf russischem Gebiet.

© dpa-infocom, dpa:251101-930-238093/1

Weitere Meldungen

Wadephul will Reisehinweise für Israel entschärfen

Politik Der Außenminister macht auf der Rückreise von Jordanien, Syrien, Libanon und Bahrein einen Zwischenstopp in Tel Aviv.

Außenminister Wadephul in Israel

Protestantischer Bischof wirft Israel Völkermord vor

Politik Nach seiner Predigt in Jerusalem steht Bischof Azar in der Kritik: Er bezichtigt Israel des Völkermords. Eine deutsche Delegation distanziert sich entsetzt.

Erlöserkirche in Jerusalem

Ukrainische Drohnen greifen erneut Moskauer Umland an

Politik Die Ukraine zielt mit ihren Kampfdrohnen immer häufiger auf die Hauptstadt des Gegners. Eine wichtige Ölpipeline soll beschädigt worden sein.

Ukraine-Krieg - ukrainische Drohnen
skyline