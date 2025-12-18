Stromausfall in Eilpe und Umgebung

Die Enervie berichtet von einem technischen Defekt an einer Verteilerstation in der "Hohle Straße". 45 Ortsnetzstationen sind etwa eine dreiviertel Stunde ohne Strom gewesen. Auf der Störungskarte sieht man, dass vor allem Wohngebiete betroffen waren. Ein Hörer teilte uns mit, dass ab Markt bis Eilpe, Eilperfeld und Oberhagen die Leitungen tot waren.

Um 18:00 Uhr fiel der Strom aus, gegen 18:50 waren die meisten Ortsnetzstationen nach Angaben der Enervie wieder in Betrieb. Zuletzt waren die Enervietechniker in der Eilper und Frankfurter Straße mit Reparaturarbeiten beschäftigt, sieben Ortsnetzstationen sind noch offline.

Die Enervie schätzt, dass etwa gegen 00:15 die Reparaturen abgeschlossen sind.