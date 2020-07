Stromausfall in Hagen

In der Innenstadt und in Haspe gibt es zwar wieder Strom aber in allen anderen Bereichen der Stadt ist der Strom nach wie vor nicht da. Bis alle Teile der Stadt wieder mit Strom versorgt werden können, kann es nach Angaben der Mark E vier bis 5 Stunden dauern.





Vom Ausfall betroffen war auch die Müllverbrennungsanlage: Die Rauchgasreinigung braucht Strom; kurz nach dem Stromausfall kam schwarzer Rauch aus dem Schornstein. Der Hagener Entsorgungsbetrieb sagt, dass das nur ein kurzzeitiges Problem ist, weil die MVA eine Notstromanlage hat, die aber eine Zeit brauchte, um anzuspringen.





Die Feuerwehr fährt vermehrt Einsätze – es geht in vielen Fällen um Menschen, die in Fahrstühlen stecken. 8 Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr sind ausgerückt; sie besetzen Gerätehäuser. An wichtigen Stellen in der Stadt stellt die Feuerwehr Fahrzeuge hin; das sind Punkte für Ansprechpartner. Außerdem steht die Feuerwehr in den Gerätehäusern als Ansprechpartner zur Verfügung. Es kann sein, dass das Handynetz in Teilen der Stadt ausgefallen ist oder ausfällt.





Der Fehler liegt anscheinend nach ersten Informationen im Umspannwerk Sedanstraße, Techniker sind vor Ort.

Außerdem sind zahlreiche Ampeln ausgefallen - Fahrt bitte vorsichtig.