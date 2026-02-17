Stromausfall in mehreren Stadtteilen

Die erste Meldung über einen Stromausfall ging um 21:26 Uhr ein. Grund ist ersten Erkenntnissen nach ein ausgefallenes 10.000-Volt-Erdkabel im Mittelspannungsnetz. 13 Ortsnetzstationen sind hierdurch ausgefallen. Der Störungsdienst ist bereits mit zwei Teams im Einsatz. Er versucht den Schaden zu lokalisieren sowie die 13 Stationen über andere Leitungen wieder ans Netz zu bringen.

Wo genau der Defekt ist und wie es dazu kam ist noch unklar. Schuld könnten durch Frost und stark schwankende Temperaturen ausgelösten Erdbewegungen sein.