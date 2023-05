Struff folgt Zverev und Altmaier ins Achtelfinale von Madrid

Madrid (dpa) - Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Madrid als dritter deutscher Tennisspieler das Achtelfinale erreicht. Der 33-Jährige setzte sich in seinem Drittrundenmatch gegen den Serben Dusan Lajovic verdient mit 6:7 (2:7), 6:3, 6:3 durch.

Im Kampf ums Viertelfinalticket beim Sandplatzturnier trifft der Warsteiner auf den Gewinner des Duells zwischen dem Amerikaner Frances Tiafoe und dem Argentinier Pedro Cachin.

Vor Struff waren bereits Olympiasieger Alexander Zverev und Daniel Altmaier in die Runde der besten 16 eingezogen. Der Hamburger Zverev trifft am Dienstag auf den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz, der Kempener Altmaier bekommt es mit dem Spanier Jaume Munar zu tun.

Struff war eigentlich in der Qualifikation schon ausgeschieden, rutschte dann aber noch nachträglich ins Hauptfeld. In den Runden zuvor hatte er bereits die höher eingestuften Lorenzo Sonego aus Italien und Ben Shelton aus den USA besiegt. Gegen den formstarken Lajovic überzeugte der Davis-Cup-Spieler mit seinem druckvollen Spiel, insgesamt gelangen ihm mehr als doppelt so viele Gewinner-Schläge wie seinem Gegner.

«Ich bin extrem glücklich», sagte Struff bei Sky über das «brutale Match», in das er sich nach dem verlorenen Tiebreak im ersten Satz gekämpft habe: «Ich habe es irgendwie geschafft, ihn unter Druck zu setzen.»

Nur mit Mühe verhinderte derweil der an Nummer zwei gesetzte Russe Daniil Medwedew beim 4:6, 6:1, 7:5 gegen Landsmann Alexander Schewtschenko ein frühes Aus.