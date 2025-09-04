«Superman»-Regisseur Gunn: 2027 kommt «Man of Tomorrow»

Los Angeles (dpa) - Im Juli war «Superman» unter der Regie von James Gunn (59) erfolgreich in den Kinos angelaufen - nun verkündet der Blockbuster-Regisseur bereits neue Pläne für den «Mann aus Stahl». Das Sequel «Man of Tomorrow» komme im Juli 2027 in die Kinos, teilte Gunn in den sozialen Medien mit. Auf Instagram postete er eine Comiczeichnung, die Superman an der Seite seines Erzfeindes Lex Luthor zeigt.

Der US-Amerikaner David Corenswet (32) trug in Gunns «Superman» erstmals das blau-rote Kostüm des legendären Superhelden, während der Brite Nicholas Hoult (35) den Widersacher Lex Luthor spielte. Gunn markierte in seinem Posting die beiden Schauspieler, die dann ebenfalls die Ankündigung in ihren Instagram-Konten verbreiteten. Sie würden sich bald beim Dreh sehen, kommentierte der Regisseur.

«Superman» hat seit dem Kinostart im Juli weltweit mehr als 600 Millionen Dollar eingespielt. Corenswet trat darin die Nachfolge des Briten Henry Cavill an, der den DC-Helden in «Man of Steel» (2013), «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) und «Justice League» (2017) verkörpert hatte. Rachel Brosnahan wurde zu Supermans Freundin Lois Lane. Über den Inhalt und die mögliche Besetzung von «Man of Tomorrow» wurde zunächst nichts bekannt.