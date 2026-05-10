SV Haspe 70 holt die Meisterschaft - BBA Hagen steigt in die Pro B auf

Trotz der Niederlage kann auch die BBA Hagen feiern: Der Aufstieg in die Pro B stand bereits vor dem Finale fest. Damit wird Hagen künftig wieder höherklassigen Basketball erleben.

Die Finalserie sorgte in den vergangenen Tagen für große Begeisterung in der Stadt. Vor vollen Rängen lieferten sich beide Mannschaften intensive und emotionale Derbys. Auch der Präsident des Westdeutschen Basketball-Verbandes, Uwe Plonka, lobte die Bedeutung des Basketballs für den Sportstandort Hagen.

Nach dem Titelgewinn zeigte sich Haspe Co-Trainer Uli Overhoff entsprechend und sprach von einem besonderen Moment für die Mannschaft.