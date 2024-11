Syrische Regierung bestätigt Vorstöße von Rebellen in Aleppo

Aleppo (dpa) - Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat bestätigt, die Kontrolle über große Teile der Millionenstadt Aleppo an Rebellen verloren zu haben.

Es sei «terroristischen Organisationen» gelungen, in weite Teile Aleppos einzudringen, hieß es in einer von der Staatsagentur Sana verbreiteten Mitteilung der syrischen Streitkräfte. Die Aufständischen hätten es aber bislang nicht geschafft, dort Stellungen einzurichten, weil weiterhin gezielte Schläge gegen sie ausgeführt würden. Regierungstreue Truppen warteten derzeit auf Verstärkung, um einen Gegenschlag auszuführen.

Schwere Waffen und viele Drohnen

Der Darstellung der syrischen Streitkräfte zufolge griffen die Rebellen in den vergangenen Tagen entlang einer mehr als 100 Kilometer langen Frontlinie in der Umgebung der Städte Aleppo und Idlib an. Sie seien dabei von «Tausenden ausländischen Terroristen» unterstützt worden, und mit schweren Waffen und einer großen Anzahl von Drohnen vorgerückt. Dutzende Soldaten der Regierung seien gefallen.

Aufgrund der großen Zahl der Angreifer und der vielen Fronten habe man entschieden, sich zurückzuziehen und einen Gegenangriff vorzubereiten, hieß es weiter.

Gefechtslärm und Luftschläge

Die Angaben decken sich weitgehend mit den Berichten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Verlauf des Bürgerkriegs in dem Land dokumentiert. Demnach sind weite Teile Aleppos inzwischen in den Händen der Rebellenallianz unter der Führung der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Auf Bildern waren Aufständische im Zentrum der Stadt zu sehen, beispielsweise vor der berühmten Zitadelle. Die Rebellenallianz will auch die Kontrolle über die gesamte Provinz Idlib übernommen haben.

Für Aleppo verhängte sie am Samstag eine Ausgangssperre von 17 Uhr abends (Ortszeit) bis 5 Uhr morgens am folgenden Tag. Bewohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur jedoch weiterhin von Gefechtslärm in der Stadt. Auch Luftschläge sollen in der Stadt zu hören gewesen sein.