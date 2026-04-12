Tag der Bahnhfosmission

Nach dem Umzug auf den Bahnhofsvorplatz freut sich das Team aus ehrenamtlichen Helfern die neuen Räumlichkeiten vorzustellen und über das vielfältige Angebot zu informieren.

Interessierte Leute können sich in Ruhe umschauen und ins Gespräch kommen. Die Bahnhofsmission bietet Reisenden nicht nur praktische Hilfe, sie unterstützt auch Menschen in sozialen Problemlagen. Und das gilt für jeden, der um Hilfe bittet, sofort, ohne Anmeldung, ohne Voraussetzungen erfüllen zu müssen und kostenfrei. Das Team hofft auch, neue Leute zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren.

Zum Tag der Bahnhofsmission ist die Anlaufstelle Freitag (17.4.) von 10 bis 14 Uhr geöffnet.