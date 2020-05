Tag der Entscheidungen - was wird beschlossen? - Corona-Update 06.05

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte es sich schon vor Wochen gewünscht, nun scheint es so zu kommen: Bund und Länder werden sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf erhebliche Lockerungen einigen.

Klar sein soll, dass ab Donnerstag Viertklässer in ihre Grundschulen zurückkehren dürfen. Dafür hatte sich das Schul- und Bildungsministerium aus NRW stark gemacht.

Vom 11. Mai an soll es zudem eine erweiterte Kindernotbetreuung geben. Dazu gehören unter anderem Kinder mit Sprachförderbedarf, Kinder die in beengten Wohnverhältnissen leben - etwa wenn ein eigenes Kinderzimmer fehlt - sowie Kinder, die am Übergang zur Vorschule oder Schule stehen. Familienminister Joachim Stamp kündigte im Vorfeld schon an, dass NRW möglicherweise einen Alleingang starten würde, falls in puncto Kitas zu wenig neues beschlossen werden würde.

Gastronomie darf wohl aufatmen

Auch das bislang wenig beachtete Gastronomie-Gewerbe wird in den Lockerungen umfassend beachtet. So sollen in diesem Monat je nach Bundesland wiederum Gaststätten, Restaurants, Cafés oder Kneipen öffnen dürfen. Hotels sollen etwas später öffnen. Wie genau der Entwurf für NRW aussieht, ist noch offen.

Laschet wird NRW-Fahrplan vorstellen

Ministerpräsident Armin Laschet wird heute im Anschluss an die Konferenz mit den anderen Länderchefs und Kanzlerin Merkel den Fahrplan für weitere Lockerungen von den Corona-Maßnahmen in NRW vorstellen. Sein Statement wird an dieser Stelle im Livestream zu sehen sein.