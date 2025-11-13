Navigation

Tahs Tipp für El Mala und Ouédraogo: «Bei sich bleiben»

Veröffentlicht: Donnerstag, 13.11.2025 05:34

Social Media und öffentlicher Hype: Auf berühmte junge Fußballer prasselt viel ein. Ein erfahrener Nationalspieler sagt, worauf zwei Teenager im DFB-Team achten sollten.

Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft
© Julian Stratenschulte/dpa

WM-Qualifikation

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah sieht unter anderem mit Blick auf Social Media Gefahren für jüngere Spieler wie die Nationalmannschaftsneulinge Said El Mala und Assan Ouédraogo. Es sei wichtig, «sie einfach auch zu schützen und so ein bisschen ihnen beizubringen, dass sie bei sich bleiben sollen», sagte Tah.

Der 29-Jährige erklärte, die jungen Spieler sollten sich nicht zu sehr auf das konzentrieren, «was außen rum über sie gesagt wird. Weil, wenn du dich zu viel auf den Hype fokussierst, dann fokussierst du dich in schweren Momenten auch auf das, was von außen kommt und dann zieht dich das auch wieder runter.» Tah ergänzte: «Da ist es wichtig, ein gutes Umfeld zu haben, ein stabiles Umfeld und einfach bei sich zu bleiben.»

Der 19 Jahre alte El Mala vom 1. FC Köln und der gleich alte Ouédraogo von RB Leipzig könnten im WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg ihr Debüt für die DFB-Elf geben.

© dpa-infocom, dpa:251113-930-285938/1

