Tanz in den Mai 2026

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Mitten im geschehen zeigt sich schnell: Die Stimmung ist ausgelassen und durchgehend auf Anschlag. Auf der Tanzfläche gab es keinen Halt mehr.
Alle Eindrücke zur Party hört ihr in der Reportage.
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Darts-Turnier
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Gedartet wurde auch und da hatten die Teilnehmer ordentlich Spaß bei, egal ob sie es das erste Mal versucht haben, oder voll Profis sind.
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Tristan von den Volme Fightern hat auch mal ein Feedback gegebene, wie die Feiernden sich so geschlagen haben.
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