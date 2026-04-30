Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Tanz in den Mai 2026
Teilen:

Tanz in den Mai 2026

Bunte Lichter, gute Musik und eine Tanzfläche, die keine Pause kennt. Beim Tanz in den Mai in der Stadthalle wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.04.2026 22:30

Anzeige

Mitten im geschehen zeigt sich schnell: Die Stimmung ist ausgelassen und durchgehend auf Anschlag. Auf der Tanzfläche gab es keinen Halt mehr.

Alle Eindrücke zur Party hört ihr in der Reportage.

Anzeige
Max SchneevoigtReportage Tanz in den mai
download
Anzeige

Darts-Turnier

Anzeige
Tanz in den Mai 2026
© Radio Hagen
Anzeige

Gedartet wurde auch und da hatten die Teilnehmer ordentlich Spaß bei, egal ob sie es das erste Mal versucht haben, oder voll Profis sind.

Anzeige
LeuteEindrücke vom Turnier
download
Anzeige

Tristan von den Volme Fightern hat auch mal ein Feedback gegebene, wie die Feiernden sich so geschlagen haben.

Anzeige
Tristan - Volme FighterFeedback
download
Anzeige
Anzeige
Anzeige