Tarifrunde der Länder startet: Drohen jetzt Winterstreiks?

Verhandelt wird für insgesamt rund 2,2 Millionen Menschen. Direkt betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehr als 900.000 Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder – mit Ausnahme von Hessen, das separat verhandelt. Dazu kommen noch rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamte, auf die das Tarifergebnis später übertragen werden soll.

Es geht also um einen großen Teil der sogenannten „staatlichen Daseinsvorsorge“: Lehrkräfte an Schulen, Beschäftigte an Hochschulen, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte an Unikliniken, Justiz, Strafvollzug, Straßenbauverwaltungen – und in Berlin auch die Kitas. Kurz gesagt: Viele Bereiche, die das tägliche Leben direkt betreffen.