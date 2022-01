Taubitz macht deutschen Triumph vor Geisenberger perfekt

Rodel-Weltcup in Winterberg

Die Oberwiesenthalerin gewann in einem spannenden Rennen vor ihrer Teamkollegin Natalie Geisenberger (Miesbach) und der Österreicherin Madeleine Egle. Vierte wurde Anna Berreiter aus Berchtesgaden. Dajana Eitberger (Ilmenau) kam nach einem Sturz nicht in die Wertung und muss nun um ihre Olympia-Teilnahme bangen. Bereits am Samstag feierten die deutschen Rodler Siege bei den Doppelsitzern und Männern.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-565355/2