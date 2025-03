Teamarzt gestorben: Barça-Spiel kurz vor Anpfiff abgesagt

Barcelona (dpa) - Das Spiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft zwischen dem FC Barcelona und CA Barcelona ist wegen eines Todesfalles kurzfristig abgesagt worden. Wie der Tabellenführer der Primera División unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff um 21.00 Uhr mitteilte, wurde die Partie auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Grund dafür ist der Tod von Mannschaftsarzt Carles Miñarro Garcia am Abend des Spieltages.

Medien berichteten, Barcelonas Präsident Joan Laporta habe sich kurz vor der geplanten Partie in die Umkleide des Teams begeben und Spieler und Trainerstab die Nachricht überbracht. Osasunas Torwart Sergio Herrera habe sich zum Zeitpunkt der offiziellen Absage bereits auf dem Rasen aufgewärmt. Er wurde dann aufgefordert, den Platz zu verlassen.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, der beim FC Barcelona derzeit verletzt pausieren muss, zeigte sich geschockt vom Tod des Arztes. «Mir fehlen die Worte. Ich sende deiner Familie und deinen Freunden all meine Kraft und Unterstützung. Ruhe in Frieden. Wir werden dich sehr vermissen und immer in unseren Herzen tragen, Carles», schrieb ter Stegen auf der Plattform X.

Das Team von CA Osasuna reagierte ebenfalls betroffen, sprach Garcias Familie sein Beileid aus und versicherte Barça und seinen Fans sein Mitgefühl.

Auch La Liga bestätigte die Spielabsage und Verlegung. Man bedauere das Ableben von Mannschaftsarzt Miñarro, hieß es. Aus diesem Grunde werde die Partie auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.