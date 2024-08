Teamsprint-Trio: Nur Olympia-Gold fehlt noch

Saint-Quentin-en-Yvelines (dpa) - Am Wochenende vergnügten sich Emma Hinze und Co. in Campingstühlen am Straßenrand und feuerten die deutschen Kollegen beim Radrennen an. Ein letztes Mal runterkommen, bevor es ernst wird bei den Olympischen Spielen. Gleich zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe in Saint-Quentin-en-Yvelines wartet heute das große Highlight im Teamsprint. «Wir wissen, dass wir die Weltmeisterschaften immer gewonnen haben. Das ist noch unser Ziel, was wir erreichen wollen», sagt Hinze.

Viermal in Serie haben Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch zuletzt den WM-Titel im Teamsprint gewonnen und die Konkurrenz dominiert. Nur bei den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren waren die Chinesinnen schneller. «Im ersten Moment dachten wir, wir haben Gold verloren. Da waren wir auch enttäuscht», erinnert sich Hinze und betont: «Jetzt sagen wir, dass wir Silber gewonnen haben.»

Dieses Mal soll es nach ganz oben gehen, ein Selbstläufer wird es nicht. «Das Niveau ist auf jeden Fall größer geworden. In der Quali fahren wir so nah beieinander. Die Abstände sind nur ein Augenzwinkern», sagt Friedrich, was die jüngsten Nachrichten aus China nur unterlegen.

China mit Weltrekord vor Olympia

Ende Juni rauschten die größten Konkurrentinnen bei der China Track League in Luoyang zu einem neuen Weltrekord. Mit einer Zeit von 45,478 Sekunden waren Yufang Guo, Shanju Bao und Liying Yuan fast vier Zehntelsekunden schneller als das deutsche Trio bei ihrem WM-Triumph 2023 in Glasgow. Das dürfte auch die Richtmarke im Velodrome für Gold sein. «Man muss fast jedes Mal Weltrekord fahren, um wieder vorne zu liegen», sagt Hinze.

Nach dem Teamsprint werden aus dem deutschen Erfolgstrio dann wieder Gegnerinnen. Hinze und Friedrich zählen auch in den Einzeldisziplinen Sprint und Keirin zum Favoritenkreis. «Es gibt bei uns auch Reibereien. Das ist auch normal. Wir finden uns aber auch wieder richtig gut zusammen», sagt Friedrich. Im Teamsprint sollte alles harmonieren für den Traum von Gold.