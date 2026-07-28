Technikzentrum Ferienprogramm
Einen LED-Würfel zusammenlöten und einen Minicontroller programmieren. Das waren die Aufgaben beim Sommerferien-Programm des Technikzentrums. Das war dafür vom Elbersgelände ins Freilichtmuseum gekommen. Motto: in die digitale Welt mit BOB3!
Veröffentlicht: Dienstag, 28.07.2026 12:42
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Kinder ab der 7. Klasse konnten sich in technisch ausprobieren. Zum Beispiel Helena und Theresa.
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Das Ganze ist einer von fünf Terminen in den Sommerferien. Die meisten sind schon ausgebucht. Einen freien Termin gibt's noch - vom 24.-26. August geht es auf dem Elbersgelände darum, einen eigenen Controller für die Konsole zu bauen.
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