Technothek jetzt in der Bücherei Haspe

Ob Roboter, Experimentierkästen oder Baukästen: In der Technothek können junge Besucher selbst aktiv werden, tüfteln und spielerisch lernen. Ziel des Projekts ist es, früh Interesse an Technik zu wecken und Berührungsängste abzubauen. Auch Schulen profitieren von dem Angebot, das den Unterricht sinnvoll ergänzt.

Die Technothek lädt alle Neugierigen ein, Technik einmal ganz praktisch zu erleben.



