Technothek jetzt in der Bücherei Haspe
Technik entdecken, ausprobieren und verstehen - das ist ab sofort in der Bücherei Haspe möglich. Mit der neuen Technothek, ins Leben gerufen vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI), steht Kindern und Jugendlichen ein spannendes Angebot rund um Technik und Naturwissenschaften zur Verfügung.
Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 09:09
Ob Roboter, Experimentierkästen oder Baukästen: In der Technothek können junge Besucher selbst aktiv werden, tüfteln und spielerisch lernen. Ziel des Projekts ist es, früh Interesse an Technik zu wecken und Berührungsängste abzubauen. Auch Schulen profitieren von dem Angebot, das den Unterricht sinnvoll ergänzt.
Die Technothek lädt alle Neugierigen ein, Technik einmal ganz praktisch zu erleben.
