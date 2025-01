Teils aufgeheizte Lage bei Anti-AfD-Protesten in Riesa

Leipzig/Riesa (dpa) - Bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa ist die Lage zeitweise angespannt. An einer Kreuzung zur Auffahrt der B169 an der Rostocker Straße hat die Polizei eine Sitzblockade teilweise geräumt. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurde auch Reizgas eingesetzt, um eingekesselte Polizeiwagen herauszufahren. Demonstranten hatten die Reifenventile mehrerer Polizeiwagen herausgedreht und die Einsatzwagen nach Reporterangaben mit Aufklebern beklebt. Am Rande eines weiteren Protestzuges flog Pyrotechnik in Richtung der Polizei. Derzeit ist die Bundesstraße nach Polizeiangaben noch gesperrt.

Bis zu 10 000 Demonstranten werden in Riesa erwartet, den Angaben zufolge sollen Menschen aus rund 70 Städten in mehr als 100 Bussen anreisen. Die Polizei rechnet auch mit gewaltbereiten Demonstranten und hat in der Stadt einen Kontrollbereich eingerichtet.

Auf der eigentlichen Versammlungsfläche des Gegenprotests - vor der Tagungshalle - seien aktuell nur vereinzelt Personen anzutreffen, teilte die Polizei auf X mit. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) informierte sich am Morgen im Lagezentrum der Polizei in Dresden über die Situation in Riesa.

Pyrotechnik und Sitzblockaden

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Wasserwerfer sind in Position, über der Stadt kreist ein Helikopter. Nach Angaben der Polizei hatte es bereits bei der Anreise am Morgen vereinzelt Versuche gegeben, Absperrungen zu durchbrechen. Die Demonstranten wollen unter anderem die Zufahrtsstraßen und die Eingänge der Tagungsstätte - der WT Energiesysteme Arena - versperren. Die Zugänge waren durch Absperrgitter und Polizei abgeriegelt.

In der Tagungshalle will die AfD ihr Wahlprogramm beschließen und Parteichefin Alice Weidel offiziell zur Kanzlerkandidatin küren.