Telefonseelsorge bittet um Unterstützung

Leute, die bei der Telefondseelsorge mitmachen, werden nicht ins kalte Wasser geschubst. Sie bekommen eine qualifizierte Ausbildung. Diese dauert 15 Monate. Vermittelt werden Gesprächsführung, Krisenintervention, Selbsterfahrung und der reflektierte Umgang mit eigenen Grenzen.

Nach dieser Ausbildung verpflichten sich die Teilnehmenden zu einer dreijährigen ehrenamtlichen Mitarbeit. Ende August beginnt eine neue Ausbildungsgruppe. Interessierte Leute können sich schon jetzt über die Homepage der Telefonseelsorge Hagen Mark informieren.

www.telefonseelsorge-hagen-mark.de