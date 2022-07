Temperaturen von 40 Grad: Tour-Extremwetter-Protokoll greift

Carcassonne (dpa) - Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, gelten für die 15. Etappe von Rodez nach Carcassonne bei Temperaturen von 40 Grad drei Sonderregelungen. So dürfen sich die Fahrer vom Start weg bis zehn Kilometer vor dem Ziel verpflegen. Leere Flaschen dürfen auch außerhalb der Müllzonen weggeworfen werden, wenn Radsport-Fans am Straßenrand stehen. Zudem wurde die Karenzzeit auf 20 Prozent der Zeit des Etappensiegers gesetzt, unabhängig von dessen Durchschnittsgeschwindigkeit.

Im Südwesten von Frankreich herrschen am Wochenende enorm hohe Temperaturen. In diversen Départements wurde die zweithöchste Wetter-Warnstufe Orange ausgerufen.