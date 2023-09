Tennis-Star Gauff bei US Open mit Mühe im Achtelfinale

New York (dpa) - Mitfavoritin Coco Gauff hat das frühe Aus bei den US Open verhindert und das Achtelfinale erreicht. Die 19 Jahre alte Amerikanerin kämpfte sich am Freitagabend (Ortszeit) in der Drittrundenpartie gegen die Belgierin Elise Mertens zurück und gewann nach 2:04 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:0.

Gauff trifft in der Runde der besten 16 auf die 14 Jahre ältere Caroline Wozniacki. Die Dänin bezwang bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach mehr als dreieinhalb Jahren Tennis-Pause die Amerikanerin Jennifer Brady in der dritten Runde mit 4:6, 6:3, 6:1.

Rybakina scheitert überraschend

Die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina scheiterte hingegen überraschend in der dritten Runde. Die an Nummer vier gesetzte Kasachin verlor gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 3:6, 7:6 (8:6), 4:6 und wartet damit weiter auf den ersten Achtelfinaleinzug bei den US Open. Cirstea bekommt es nun mit der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zu tun, die mit 7:6 (7:1), 2:6, 6:3 gegen Lin Zhu aus China gewann.

Gauff hatte vor den Augen von Popstar Justin Bieber auf der Tribüne wie schon in ihrem Erstrundenduell mit der Deutschen Laura Siegemund zunächst einige Probleme. «Die Energie hat mir heute Abend auf jeden Fall geholfen», sagte Gauff zu den Fans im Arthur Ashe Stadium.

Beim Interview auf dem Platz wurde sie gefragt, warum sie bereits zum neunten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier den ersten Satz verloren und dann doch noch gewonnen hatte. «In der Vergangenheit war das wohl Unerfahrenheit», sagte Gauff lachend. «Aber heute hat Elise wirklich sehr gut gespielt. Ein Sieg ist ein Sieg, egal, wie du ihn erreichst.»