Ter Stegen nur am Rand bei Barça - Matthäus: Muss wechseln

Barcelona (dpa) - Nach einer erneuten Trainingseinheit fern der Mannschaft des FC Barcelona wächst in Spanien das Misstrauen über angebliche Rückenbeschwerden von Marc-André ter Stegen. Der deutsche Fußball-Nationaltorwart absolvierte Berichten zufolge auch die zweite Einheit in der Vorbereitung im Fitnessraum und am Spielfeldrand mit individuellen Übungen.

Nur eine Ausrede?

«Als Grund gibt der Verein an, dass der deutsche Torhüter Probleme mit dem Rücken hat, aber in Wahrheit klingt das eher nach einer Ausrede als nach etwas anderem», schrieb die Zeitung «As»: «Jedem ist klar, dass es sich um einen ausgewachsenen Streit handelt, der kurzfristig nur schwer zu lösen sein wird.»

Am Montag hatte der Verein keinen Grund für die Solo-Einheit ter Stegens zum Auftakt in die Vorbereitung angegeben. Ein ärztliches Bulletin, wie sonst meist üblich, veröffentlichte der Verein auch nicht. Bei seiner Rückkehr nach dem Urlaub und den Fitness- und Medizinchecks am Wochenende war von derartigen Beschwerden auch noch keine Rede gewesen.

Matthäus' Rat: Er muss wechseln

«Ter Stegen wird bei Barcelona meiner Meinung nach nicht mehr spielen», sagte Lothar Matthäus der «Bild». Der Rekordnationalspieler ergänzte mit Blick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr: «Er muss spielen, um seinen Traum von der WM zu erfüllen. Will er bei der WM dabei sein, muss er wechseln.»

Ter Stegens Vertrag ist noch drei Jahre gültig, er kam im Sommer 2014 aus von Borussia Mönchengladbach zum FC Barcelona. Nur will der Verein den 33 Jahre alten Kapitän ganz offensichtlich loswerden. Die neue Nummer eins - so sind sich alle sicher und einig - ist Joan Garcia. Der 24-Jährige wurde vom Stadtrivalen Espanyol geholt.

Neue Nummer eins hat einen Vertrag bis Mitte 2031

Die Tatsache, dass er beim spanischen Triple-Gewinner der vergangenen Saison einen Vertrag bekam, der bis Ende Juni 2031 gültig ist, sagt alles über seine Perspektive und die Planungen der Vereinsbosse unter anderem um Sportdirektor Deco und Trainer Hansi Flick aus.

Jüngst hatte der FC Barcelona zudem den Vertrag mit dem 35 Jahre alten Wojciech Szczęsny verlängert. Der Club hatte den eigentlich schon zurückgetretenen ehemaligen polnischen Nationaltorwart während des langen Ausfalls von ter Stegen wegen einer schweren Knieverletzung in der vergangenen Saison geholt.

Flick soll Medienberichten zufolge ter Stegen am Freitag darüber informiert haben, dass der deutsche Keeper in der kommenden Saison nicht gesetzt ist und sowohl García als auch Szczęsny vor sich hat. «Es sind Entscheidungen, die man zu akzeptierten hat. Es sollte nicht gejammert werden», betonte Matthäus.

Interesse aus der Türkei und Monaco

Immer wieder wird mit einem starken Interesse von Galatasaray Istanbul spekuliert, wo er auf seinen Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané treffen würde. Aber auch die AS Monaco soll ein Interesse an ter Stegen haben, der seinerseits bisher lediglich öffentlich insistierte, seinen Vertrag beim FC Barcelona erfüllen zu wollen